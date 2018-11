Droni, che passione: prove libere e gara in notturna

Al via mercoledì 28 novembre la Marche Drone Week, manifestazione formativa e sportiva tutta dedicata al mondo dei droni. Sono previsti un workshop scientifico presso l’Univpm, un raduno di promozione sportiva e spettacolari esibizioni nel circuito a Led del Cus Ancona. L’iniziativa ha lo scopo di avvicinare i giovani alla robotica moderna anche attraverso lo sport. Mercoledì 28 novembre è in programma un workshop scientifico organizzato dal Dipartimento di Ingengeria dell'Informazione dell'Univpm in collaborazione con gli esperti di TTP Technology. Hanno già aderito 700 ragazzi delle scuole superiori di tutta la regione che assisteranno ad una serie di lezioni sullo sviluppo di sistemi autonomi e sulla struttura di un drone intelligente e avranno la possibilità di visitare i laboratori di robotica della Politecnica affiancati dagli studenti di Ingegneria.

Inoltre, nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 dicembre, la tecnologia prenderà forma concreta attraverso una gara di droni a cui potranno liberamente assistere tutti. L’evento è organizzato dal Drone Racing Fano e dal Cus di Ancona, si tratta di un raduno sociale di promozione sportiva con spettacolari esibizioni nel circuito a led, nella tensostruttura di Strada della Grotta, 19 A, Posatora. L’evento ha il patrocinio dell'Assemblea Legislativa delle Marche.

PROGRAMMA

Polo universitario Monte Dago – Via Brecce Bianche, Ancona

Mercoledì 28 novembre, dalle 9 alle 13

Saluti di benvenuto in Aula Magna di Ateneo

Workshop scientifico: sviluppo di sistemi autonomi

Struttura di un drone intelligente

FPV Drone Racing

Visita della Facoltà di Ingegneria

Al termine del seminario di mercoledì gli studenti del quinto anno delle scuole superiori potranno sostenere il test di valutazione delle conoscenze che, se superato, sarà valido ai fini dell'immatricolazione ai corsi triennali ad accesso libero di Ingegneria a.a. 2019/2020

Impianti sportivi UNIVPM - Strada della Grotta, 19 A, Posatora di Ancona

Sabato 1 Dicembre, dalle 16 alle 22

Prove libere - Spettacolo di luci in volo notturno

Domenica 2 Dicembre dalle 10 alle 18

Qualifiche e gare

Cerimonia di premiazione