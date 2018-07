Gestione della qualità, la Politecnica è certificata

Ottenere e mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 comporta il monitoraggio continuativo delle attività, con l’obiettivo di migliorare i servizi forniti, soprattutto in termini di risposta alle esigenze di coloro che li utilizzano, ovvero gli studenti, in primo luogo, ma anche altri soggetti istituzionali e economici che dialogano e operano con l’Ateneo per favorire lo sviluppo del territorio. L'Università Politecnica delle Marche ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla nuova norma Uni en iso 9001:2015 per i processi di progettazione, erogazione, gestione dei corsi di studio e rilascio dei relativi titoli aventi valore legale di tutte le Facoltà e Dipartimenti dell’Ateneo, a seguito di un audit esterno condotto dall’ente di certificazione Italcert. Il processo che ha condotto a questo traguardo è stato avviato più di 10 anni fa. Nel 2007, La Politecnica delle Marche è stato il primo ateneo italiano a ottenere la Certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo le norme internazionali. Ottenere e mantenere la certificazione secondo la norma ISO 9001 comporta il monitoraggio continuativo delle attività, con l’obiettivo di migliorare i servizi forniti, soprattutto in termini di risposta alle esigenze di coloro che li utilizzano, ovvero gli studenti, in primo luogo, ma anche altri soggetti istituzionali e economici che dialogano e operano con l’Ateneo per favorire lo sviluppo del territorio.

Il percorso effettuato per raggiungere questo traguardo ha richiesto il coinvolgimento di tutto il personale docente e non docente, che ha sviluppato una cultura della qualità, adottando la prospettiva di vedere l’organizzazione come un insieme di flussi di attività che si compongono in processi organizzativi, superando gli angusti confini degli uffici amministrativi/strutture didattiche. Alla fase di mappatura dei processi, ovvero di definizione e formalizzazione delle procedure interne, hanno partecipato tutti gli Uffici dell’Amministrazione centrale e dei Nuclei Didattici, con un’attività che si è sovrapposta alla normale operatività dei servizi. Sono state adottate tre procedure generali e mappati 11 processi. A differenza dell’accreditamento ministeriale, obbligatorio per gli atenei e riconosciuto ad Ancona nel 2017 a seguito di audit dell’Anvur, il perseguimento di una certificazione di qualità è un percorso volontario che coinvolge tutta l’organizzazione in un clima diimportante condivisione degli obiettivi. Disporre di procedure definite e monitorate, consente al personale di lavorare con maggiore integrazione, individuando e attuando con rapidità e in maniera proattiva le azioni di miglioramento. Nel contempo, aumenta la trasparenza nei confronti degli interlocutori esterni in merito all’operato dell’ateneo e garantisce un’attenzione importante alla soddisfazione del cliente come studente e come cittadino. La certificazione ottenuta da UNIVPM è un esempio di eccellenza che valorizza la lungimiranza della leadership e il lavoro di squadra effettuato dal personale a tutti i livelli.