Career Day 2019 alla Politecnica, studenti e laureati si incontrano per il loro futuro

ANCONA - 5mila colloqui in un giorno, 2mila presenze e 116 aziende. Sono i numeri del Career Day 2019 dell’Univpm che si è svolto oggi, mercoledì 15 maggio, presso la Facoltà di Ingegneria. Il futuro da immaginare è il tema di quest’anno di Your Future Festival che ha accolto l’appuntamento più desiderato dagli studenti e laureati. E il futuro si sta già tracciando per le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato all’evento, sostenendo colloqui e presentandosi alle aziende. Sono stati quasi mille le iscrizioni al sito www.careerdayunivpm.it da parte dei ragazzi effettuate nei giorni scorsi ma in molti si sono presentati anche senza iscriversi.



La voce degli studenti

“Una grande emozione, è stato il mio primo colloquio – ha detto Francesca – mi sono preparata molto a casa e oggi sono arrivata all’università preparata. È per me un’occasione per capire e studiare le aziende che mi interessano”. C’è chi ha le idee chiare come Andrea: “mi piacerebbe lavorare nell’ambito della logistica” e altri invece che si lasciano più strade aperte. C’è chi ha fatto in due ore sei colloqui: “uno in particolare è andato molto bene – dice Sara - e attendo il secondo colloquio in azienda”. Leonardo ha preparato un curriculum che mette in evidenza le capacità personali più che le esperienze ed è fiducioso. Ilaria ha ricevuto già un feedback positivo dalle aziende che “sono aperte – dice – e disponibili ad ascoltarci, sto finendo la magistrale e quindi mi sto guardando intorno”.