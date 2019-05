Lezione live con il più grande pianoforte al mondo

ANCONA - Nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Ingegneria Applicata agli Strumenti il 3 Maggio è previsto un incontro con il Maestro costruttore di pianoforti Luigi Borgato, alle ore 9:00, al Salone Polifunzionale dell’Università Politecnica delle Marche. Borgato porterà la sua ultima creazione ovvero un pianoforte gran coda modello Grand Prix 333 sul quale incentrerà la lezione.

Il Corso di perfezionamento in Ingegneria Applicata agli Strumenti Musicali ha carattere professionalizzante e si rivolge a studenti, artigiani, professionisti del settore o semplici appassionati di musica che intendano approfondire o ampliare le loro conoscenze nel campo del restauro, manutenzione e costruzione di strumenti musicali o parti di essi.

Luigi Borgato è uno dei più importanti costruttori di pianoforti e il Grand Prix 333 che porterà alla Politecnica è il più grande pianoforte al mondo 50cm in più rispetto ai tradizionali pianoforti gran coda per un totale di 3,33 metri interamente costruito a mano e composto da 15mila pezzi. Nato nel 1963 Borgato, assieme alla moglie Paola Bianchi, progetta e costruisce pianoforti gran coda da concerto di concezione innovativa, apprezzati da noti pianisti di fama internazionale. Tutti i pianoforti Borgato vengono costruiti completamente a mano uno per uno, unica realtà di vero artigianato nel suo settore.