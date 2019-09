Cagnolino sbranato da un pitbull mentre passeggia con la padrona, ferita anche la donna

Stava passeggiando con il suo cagnolino quando un pitbull li ha aggrediti uccidendo il suo amico a quattro zampe e ferendola ad una mano. Paura questa mattina, intorno le 11, in piazza d'Armi ad Ancona dove un cane è morto per le ferite riportate dopo l'aggressione da parte di un pitbull.

La donna ha tentato in tutti i modi di salvare il suo animale ma non c'è stato niente da fare. Troppo violenta la morsa del pitbull che l'ha anche ferita ad una mano. Sul posto oltre agli operatori della Croce Gialla di Ancona anche la Polizia che dovrà ricostruire quanto accaduto. Per la padrona, in stato di choc, è stato necessario il trasporto in ospedale.