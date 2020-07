La pista ciclabile è in dirittura di arrivo, tutte le informazioni per i cittadini

ANCONA - In dirittura d'arrivo i lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Marconi che collega il centro con la stazione ferroviaria. E' infatti in fase di ultimazione in queste ore l'ultimo tratto, da Porta Pia verso piazza Kennedy, individuabile dal colore rosso acceso come il resto del percorso. Nei prossimi giorni verrà apposta la segnaletica verticale e la pista sarà pienamente a regime entro la prossima settimana. Il Comune ha provveduto alla progettazione e pianificazione territoriale mentre la supervisione nell’esecuzione dei lavori è svolta in collaborazione con la società M&P Parcheggi che provvederà alle attrezzature (rastrelliere, ecc.) e facilitare le modalità di fruizione.

In attesa della inaugurazione ufficiale che si svolgerà più avanti nel cuore dell'estate, nei prossimi giorni, a cura degli addetti di M&P, partirà lungo il tracciato la fase di sensibilizzazione dei cittadini e degli automobilisti sull’utilizzo ed il rispetto della pista e dei suoi utilizzatori. Intanto da sabato 4 luglio all'ingresso della Mole, che fronteggia la ciclabile, grazie all'impegno congiunto Comune-M&P Parcheggi (che ha in carico la gestione dei servizi del complesso monumentale) sarà operativo un servizio di noleggio biciclette a pedalata assistita a cura della associazione Bellavista, già operativa dallo scorso anno alla pineta del Passetto presso il bar Miramare, a disposizione dei turisti e degli anconetani che vorranno visitare il centro storico della nostra città senza fatica e in modo salutare. Nei mesi di luglio e settembre il servizio noleggio sarà presente nei giorni di sabato e domenica, mentre nel mese di agosto tutti i giorni. Le prenotazioni si effettuano on-line tramite il sito www.associazionebellavistafra.it o tramite wapp al numero 347/8414851 per scegliere la tipologia e la taglia delle bici. L'orario di apertura del noleggio tramite prenotazione è dalle ore 8 della mattina alle ore 20 della sera, tutti i giorni sabato e domenica compresi.