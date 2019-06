Fa pipì vicino l’ingresso della discoteca, sorpreso dai carabinieri: scatta la maxi multa

E' costata cara la pipì fatta vicino all’ingresso di una discoteca a un 50 enne fabrianese. L'uomo è stato sorpreso nel fine settimana a urinare nei pressi del locale, comportamento che ha comportato una sanzione per “atti contrari alla pubblica decenza”. A far rumore però è l’importo di quella stessa sanzione: circa 3.000 euro. Si tratta del secondo caso dopo quello analogo dello scorso aprile.

Denuncia anche per un 35enne rumeno che lo scorso 23 maggio è rimasto coinvolto in un incidente a Sassoferrato. Gli accertamenti alcolemici hanno rilevato un tasso pari a 2, 27 grammi per litro. L’autovettura, una Jeep Renegade, è stata sequestrata. Sanzionato infine un 30enne fabrianese per ubriachezza molesta fuori da una discoteca della città.