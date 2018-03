Meteo, nuovo allarme pioggia: la Protezione civile dirama l' allerta arancione

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, rilanciato dal Comune di Senigallia, valido dalle ore 00 alle ore 24 del 5 marzo. L’aggiornamento segue quello diramato nella giornata di ieri. Contestualmente è stata emessa una allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica.

il transito di una saccatura di origine atlantica determinerà precipitazioni inizialmente diffuse sulla regione e maggiormente a carattere di rovescio dal pomeriggio. A questi quantitativi di precipitazione andrà a sommarsi il contributo dovuto allo scioglimento del manto nevoso presente in particolare nella fascia montana e collinare.

Le cumulate areali saranno deboli con locali picchi moderati nelle zone di allertamento 1, 2, 3, 4. I fenomeni sono previsti in attenuazione nelle ore centrali della giornata per poi riprendere nel pomeriggio, assumendo carattere di rovescio e tornare ancora in esaurimento in nottata. Limite delle nevicate attorno ai 1200m nel settore settentrionale e attorno ai 1400m in quello meridionale.