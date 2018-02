Girava di notte con un coltello e un pinza, fermato e denunciato

Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 14, gli agenti delle Volanti in servizio nella zona nord di Ancona, hanno notato al capolinea della stazione di Torrette, un uomo extracomunitario che, alla vista della Polizia, si è cincamminato a passo veloce verso la stazione ferroviaria. Ma gli agenti lo hanno inseguito e nel corso del successivo controllo, gli hanno trovato nelle sue tasche un coltello multiuso ed una pinza metallica di grosse dimensioni.

L’uomo, identificato come un siriano di 40 anni, è stato accompagnato in Questura e denunciato per il porto illegale degli strumenti atti ad offendere.