La Giornata della Memoria nel segno di Toaff, sei nuove pietre d'inciampo

Romilde e Umberto Coen in via Astagno 18, Alberto Pacifici, via Bernabei 12, Enrica e Mose Coen, in corso Garibaldi 28 e l'antifascista Andrea Lorenzetti in piazza Cavour 10. Sono i nomi delle vittime del genocidio ebraico e della lotta antifascista che figurano nelle sei nuove pietri d'inciampo posizionate questa mattina da Gunter Deming, l'artista che le ha ideate. I sampietrini dorati sono stati posti davanti alle abitazioni delle vittme.

È questo uno passaggi di avvicinamento alla Giornata della Memoria che sarà celebrata il 25 gennaio. Il giorno prima giovedì 24 gennaio, alle 16,30 si terrà un convegno a Villa Favorita dedicato al rabbino Elio Toaff. Vi parteciperà anche la figlia Miriam che nacque proprio ad Ancona quando il padre era rabbino capo della comunità dorica. La donna vive a Gerusalemme dal 1968 dove ha lavorato al Museo dell'arte ebraica italiana e al Museo delle terra della Bibbia.