Piedibus, al via i lavori in via Vittorio Veneto e Nazario Sauro: come cambia la viabilità

FALCONARA - Partiranno la settimana prossima i lavori per la messa in sicurezza del percorso Piedibus di Castelferretti, attraverso il quale i bambini della Da Vinci, accompagnati dagli adulti, possono percorrere il tragitto da casa a scuola senza la necessità di spostarsi in auto. Gli interventi interesseranno le vie Veneto e Nazario Sauro: è previsto l'adeguamento dei marciapiedi e l'apposizione di segnaletica per garantire la sicurezza dei pedoni. L'area di cantiere sarà consegnata lunedì 22 giugno e nei giorni successivi partirà materialmente l'intervento. Per consentire l'esecuzione dei lavori è previsto il divieto si sosta in corrispondenza dei marciapiedi che saranno progressivamente interessati. L'investimento complessivo finanziato dal Comune è di 99mila euro.

«Il Piedibus di Castelferretti, con i suoi percorsi blu e rosso, è tra i più attivi della Vallesina - dice l'assessore Valentina Barchiesi, con delega a Lavori pubblici e Ambiente - tanto che la scuola elementare Da Vinci è stata scelta nel 2018 per sperimentare una App per registrare gli orari, i dati dei percorsi e quelli di partecipanti e accompagnatori. Il merito va agli alunni e ai loro accompagnatori, che ogni mattina si impegnano per incentivare e potenziare questo progetto di mobilità sostenibile, oltre che al Centro Ambiente e Pace del Comune, che ha predisposto e porta avanti da anni questo progetto. Con l'adeguamento dei percorsi vogliamo incentivare ulteriormente il Piedibus, migliorando questo strumento per mettere a frutto la sensibilità ambientale dei più piccoli».