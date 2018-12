Babbo Natale accompagnatore d'eccezione del Piedibus

In festa questa mattina i bambini del Piedibus di Castelferretti, tra i più attivi della Vallesina, che hanno ricevuto la visita di Babbo Natale e dell’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi, che hanno distribuito dolcetti e un biglietto natalizio: «Grazie a tutti! – era scritto nel bigliettino – Se un signore anziano vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro un sacco non preoccuparti… probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale. Buon Natale».

L’incontro con Babbo Natale rappresenta ormai una tradizione per i bambini della scuola Da Vinci di Castelferretti, che ha attivato le linee ‘Rossa’ e ‘Blu’ del Pedibus: da anni uno degli accompagnatori, nell’ultimo giorno prima delle vacanze, indossa i panni di Santa Claus per scortare gli alunni, che a loro volta indossano un berretto rosso e bianco. «La mia presenza ha voluto rappresentare un ringraziamento a bambini e accompagnatori – è il commento dell’assessore Valentina Barchiesi – che ogni mattina si impegnano per incentivare e potenziare questo progetto di mobilità sostenibile, tanto che il Piedibus di Castelferretti è stato scelto per sperimentare l’utilizzo di una App per registrare gli orari, i dati dei percorsi e quelli di partecipanti e accompagnatori. Lo strumento, che calcola anche il risparmio energetico e l’abbattimento degli inquinanti, è nato nell’ambito del progetto ‘Pedibus della Vallesina’ e la scuola castelfrettese è stata scelta per la sperimentazione perché è la più attiva tra tutti i Comuni della Vallesina»