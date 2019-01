Picchiato fuori dalla discoteca, poi però scappa dall'ospedale

Era stato trovato a terra, sanguinante e sotto choc alle 4 circa dell’altra notte fuori da una discoteca della periferia anconetana. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia, lui, un 24enne anconetano, è stato vittima di un pestaggio in piena regola da parte di una o più persone, forse per qualche attenzione di troppo nei confronti di una ragazza visto che la vittima avrebbe detto che ricorda che stava parlando con una ragazza prima del black out.

Fatto sta che i dubbi aumentano se si pensa che poi il giovane è fuggito dall’ospedale, dove era poi stato accompagnato dall’ambulanza della Croce Rossa. Ora però la Polizia attende la denuncia da parte del 24enne.