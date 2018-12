Rimprovera 2 uomini che vogliono salire sul bus senza biglietto, viene picchiato

Tentano di salire sull’autobus senza biglietto e nasce una discussione con l’autista, difeso da un passeggero che, per questo, viene picchiato. La violenza è avvenuta ieri sera intorno alle 22 quando, in via XXIX settembre, due uomini di origini Nordafricane hanno tentato di salire sull’autobus di linea senza avere il biglietto. I due sono stati redarguiti dall’autista, che ha intimato loro di scendere se non avessero pagato il ticket della corsa. Dall’ammonimento dell’autista Conerobus è nata un’accesa discussione, nella quale è intervenuto un quarto passeggero: un senegalese già sul mezzo e con regolare biglietto, che ha preso le difese dell’autista e, rivolgendosi ai 2 Nordafricani, ha ribadito loro che se volevano salire avrebbero dovuto pagare il biglietto come tutti gli altri.

Il diverbio è diventato subito lite, con urla che hanno richiamato l’attenzione di tutti i presenti nel mezzo pubblico e i passanti. Poi la violenza. Infatti, ad un certo punto, uno dei 2 nordafricani ha sferrato un pugno al volto del senegalese. Poco dopo sul posto sono arrivati gli agenti della squadra Volanti della Polizia, che hanno riportato l’ordine e identificato tutti e 3 gli stranieri. Il senegalese è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette dai volontari della Croce Gialla. Nulla di grave per lui che, ora, ha tempo 90 giorni per sporgere denuncia contro il suo aggressore.