Lavori in piazza Stamira: disagi alla circolazione per tutta la loro durata

Meteo permettendo, nei prossimi giorni, come da accordo quadro, si svolgeranno lavori stradali in piazza Stamira (capolinea bus) e via Simeoni. Per l'intervento, fa sapere l'Amministrazione comunale, si prevede una durata dei lavori limitata e le strade saranno interdette al traffico. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda con tutte le modifiche alla viabilità cittadina.