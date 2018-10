La vetrina delle eccellenze, arte e tipicità in Piazza Pertini

Eccellenze in vetrina ad Ancona. Oggi (venerdì 26 ottobre) si apre in Piazza Pertini “Qualità Artigiana” l’evento organizzato dalla Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona. L’ inaugurazione alle ore 16 con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Valeria Mancinelli e del Presidente e Segretario Generale Confartigianato Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli.

Per tre giorni domani (venerdì 26), sabato 27 e domenica 28 ottobre Qualità Artigiana metterà in mostra il meglio della produzione di artigianato d’arte del territorio con una rassegna di prodotti tipici, espressione dell’eccellenza dell’enogastronomia locale. Nella tensostrutrtura di Piazza Pertini, dalle ore 10 alle 20 sarà possibile ammirare le opere degli artigiani dell’artistico aderenti a “La Via Maestra” di Confartigianato che mette in rete e promuove le eccellenze artigiane del territorio. Carta fatta a mano, abiti ricamati, ceramiche, e tanti altri manufatti unici e di pregio, frutto della creatività e dell’arte dei maestri artigiani marchigiani. A “Qualità Artigiana” protagonista anche l’enogastronomia locale, con tante tipicità e prodotti di eccellenza. Con questo evento la Confartigianato vuole mettere in evidenza il meglio del saper fare del territorio e valorizzare in particolare due settori, agroalimentare e artigianato artistico, che rappresentano un aspetto fondamentale del nostro Made in Italy e sono simbolo del gusto, della raffinatezza e dell’arte propri del nostro Paese e vanto nel mondo. Un patrimonio di tradizioni, esperienza e competenze tramandato da tante micro e piccole imprese del territorio da valorizzare e promuovere.