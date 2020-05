Piazza del Papa come un ring, volano anche bottiglie di vetro: tre giovani in ospedale

ANCONA - Calci, pugni e lanci di bottiglie. Piazza del Papa si trasforma in un ring di wrestling e nove giovani finiscono nei guai. La maxi rissa è scoppiata nella notte tra sabato e domenica quando, forse per uno sguardo di troppo verso una ragazza, tre ragazzi hanno iniziato prima ad insultarsi e poi a darsele di santa ragione. Il tutto davanti gli occhi sgomenti delle centinaia di persone presenti in quel momento in piazza. Ad aiutare i rispettivi conoscenti sono intervenuti altri 6 giovani ed a quel punto è scoppiato il caos. A quel punto sono dovuti intervenire gli agenti della Squadra Volanti di Ancona che hanno sedato gli animi. Sul posto anche gli operatori del 118 con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Per tre ragazzi è stato necessario il trasporto presso l'ospedale regionale di Torrette. In totale sono 9 le persone denunciate.

Questa mattina è arrivata la dura reazione di Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città, attraverso un post sulla sua pagina Facebook: «Se non siete capaci di stare al mondo state a casa e lasciate al 99% dei giovani anconetani responsabili la possibilità, nel pieno rispetto delle regole, di rivedersi, fare aggregazione e far vivere in santa pace i locali. Questa città non è il set di Gomorra».