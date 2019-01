Polo commerciale e cuore degli eventi, la piazza cambia volto: c’è il bando 

Piazza d’Armi si prepara a diventare il polo del commercio cittadino ma anche uno spazio aggregativo capace di ospitare eventi serali come la Notte Bianca o attrattive per bambini. La Giunta comunale ha infatti approvato il bando per il concorso di progettazione dello spazio che prevede una parte scoperta e una coperta dell’attuale piazzale. Si tratta di fatto del primo passo per una riqualificazione da oltre 7 milioni di euro (rispetto ai 5 milioni stimati nel programma triennale) che prevede anche la realizzazione di spazi di parcheggio pubblici. Previsti 45 postazioni box oltre a 155 piazzole per i venditori ambulanti e 68 per gli agricoltori. Ai candidati è chiesto anche di valutare un collegamento stradale tra il piazzale e Le Palombare, ma ogni progetto verrà sottoposto alla valutazione di tutti gli interessati che operano nella zona.

A bancarelle chiuse, secondo i piani del Comune, ci sarà anche la possibilità di fruire di un giardino, punti di ristoro e aree bimbi e nella delibera è prevista anche la possibilità di finanziare ulteriori opere attraverso la vendita di una parte delle aree commerciali o la locazione di spazi interni al mercato coperto. Cinque progetti tra tutti quelli pervenuti verranno selezionati per partecipare alla fase successiva, ovvero la valutazione di fattibilità tecnica ed economica, da cui poi uscirà il progetto definitivo.