Piano urbano di mobilità sostenibile, è online il questionario per coinvolgere i cittadini

La città muove i primi passi verso una mobilità sostenibile. Da ieri è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Osimo (sezione amministrazione comunica) un questionario da compilare online per coinvolgere la cittadinanza nella realizzazione del progetto.

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è uno strumento di pianificazione strategica capace di sviluppare una visione di sistema della mobilità cittadina, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema. Obiettivo principale del PUMS è il miglioramento dell’accessibilità delle persone alle aree urbane attraverso sistemi di mobilità e trasporto sostenibili ed efficaci. Rispetto ad altri strumenti di pianificazione, il PUMS mette al centro le persone e la loro esigenza di mobilità; per questo, punto fondamentale per lo sviluppo di un PUMS è la partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori d’interesse del sistema della mobilità: le persone sono al centro di ogni azione del Piano.

L’amministrazione comunale, in occasione dell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico, ha deciso di dotarsi delle Linee di Indirizzo del PUMS, documento che costruisce il quadro conoscitivo della mobilità nel territorio comunale e definisce obiettivi, strategie e aree di intervento per lo sviluppo di Piani e Azioni di Mobilità Sostenibile. Per avere un quadro quanto più completo delle esigenze e delle criticità della mobilità dei cittadini, l’amministrazione comunale ha deciso di dare la possibilità ai cittadini stessi di esprimersi, rispondendo ad un questionario online. Gli esiti del questionario saranno elaborati e integrati nel documento delle Linee di Indirizzo del PUMS di Osimo e concorreranno a definire obiettivi e indirizzi strategici della mobilità sostenibile del comune.