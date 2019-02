Gli commercianti lanciano l'allarme: «Riqualificare Piazza d'Armi contro abusivi e illegalità»

Riqualificare Piazza d’Armi per contrastare abusivismo ed illegalità. E’ quanto chiede Confartigianato che si è già attivata per proporre le proprie idee e soprattutto le esigenze delle imprese. Secondo Paolo Longhi, presidente territoriale dell'associazione «è fondamentale che le imprese siano coinvolte sin dalla fase di progettazione e che siano parte attiva nella stesura dei progetti che verranno presentati al Comune per la riqualificazione della

Piazza. Proseguiremo con una serie di incontri conoscitivi, per far capire ai tecnici interessati a presentare i progetti, quali sono le reali esigenze e i problemi che le imprese vivono giornalmente in un zona ormai degradata dove abusivismo e illegalità gravano sul tessuto sociale ed economico».

Un quadro davvero a tinte fosche quello che Confartigianato dipinge del Piano. «Imprese che continuano a ribadire l'esigenza di un intervento imminente di manutenzione sui servizi igienici, un controllo dei parcheggiatori che minacciano i clienti e soprattutto di riorganizzazione degli spazi in funzione delle postazioni realmente occupate oggi dai banchi» si legge in una nota. Proprio nei giorni scorsi le forze dell'ordine hanno controllato la situazione rispetto alla presenza di parcheggiatori abusivi: tra gli obiettivi sensibili anche in piazza D'Armi. «Non possiamo - conclude Luca Casagrande responsabile della categoria commercio di Confartigianato - continuare a far finta che vada tutto bene e rimandare la riorganizzazione all'uscita del bando di riqualificazione per Piazza D’Armi. Sono necessari interventi sui regolamenti che possano migliorare la situazione degli operatori oggi e permettere loro di arrivare ai tempi di realizzazione della ristrutturazione del mercato in condizioni dignitose e meno approssimative di quanto oggi il mercato permetta».