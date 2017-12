Il pesce congelato era scaduto, maxi sequestro della Guardia di Finanza

Pesce congelato scaduto e privo dei requisiti minimi richiesti per l'identificazione e tracciabilità. A scoprirlo sono stati gli uomini del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona che hanno sequestrato 17 tonnellate di prodotto ittico all'interno di un deposito di proprietà di una grossa società del settore.

Le Fiamme Gialle, con l'ausilio dell'Asl Marche, sono intervenute presso lo stabilimento ed hanno accertato la non idoneità del prodotto, scaduto e privo degli elementi fondamentali per risalire al confezionamento. Tutto il prodotto non conforme è stato sequestrato e poi portato in discarica per la distruzione. La società invece è stata sanzionata per la violazione dei regolamenti CE.