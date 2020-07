Cammina nella sabbia, punto da un pesce ragno: ragazzo soccorso a Mezzavalle

Momenti di apprensione ieri pomeriggio nella spiaggia di Mezzavalle, dove un ragazzo è stato punto da un pesce ragno. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il gommone di salvamento che ha accompagnato il giovane al molo per le cure del caso e il successivo trasferimento al pronto soccorso per accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tracina, comunemente nota come pesce ragno, è una specie presente in tutto il Mediterraneo: il suo habitat naturale è il fondale sabbioso. Presenta degli aculei che possono provocare nell’uomo delle punture molto fastidiose perché le spine dorsali producono una sostanza velenosa, simile a quella delle meduse. Oltre al dolore, i sintomi possono essere nausea, vomito e tremore. In caso di puntura da pesce ragno, è importante cercare di far uscire il veleno iniettato premendo delicatamente la zona e controllando che non siano presenti gli aculei: è bene idratarsi e immergere la parte del corpo colpita in acqua calda. Il consiglio, comunque, è evitare rimedi fai-da-te che circolano sul web e affidarsi alle cure di un medico.