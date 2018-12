Cerca di salire sul peschereccio, ubriaco in mare rischia l'ipotermia

Voleva salire sul peschereccio dove presta servizio ma, ubriaco, deve aver perso l'equilibrio perché anziché mettere i piedi in coperta è finito in mare. Soccorso stanotte, attorno alle 4, al Mandracchio dove alcune persone hanno allertato il 118 per un uomo in mare.

Sul posto automedica e Croce Gialla di Ancona. L'uomo, un pescatore tunisino di 50 anni, è stato "ripescato" con un principio di ipotermia ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Le sue condizioni non sono gravi grazie anche alla velocità dei soccorsi.