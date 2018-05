Dalla Puglia per i ricci del Passetto, subacqueo multato dalla Finanza

Il riccio di mare, una prelibatezza della cucina di mare ma anche una specie delicata la cui pesca è severamente regolamentata. Una cesta piena è stata sequestrata a un pescatore di frodo nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 maggio da un'azione congiunta della vedetta in mare e del Pronto Intervento 117 a terra. Il sub, munito di bombola, è stato avvistato in zona Passetto. L'uomo, un pugliese residente a Bisceglie, occortosi della presenza dei finanzieri è uscito velocemente dall'acqua dove lo attendevano tre complici. Il gruppo si è incamminato per risalire il sentiero della Grotta Azzurra ma all'arrivo in strada è stato fermato dai militari. Il sub è stato sanzionato con una multa da 4mila euro. Il pescato è stato sequestrato e, ancora vivo, rigettato in mare.

Da quanto è emerso il gruppo aveva intenzione di portare i ricci in Puglia dove la pesca indiscriminata ha reso questa specie una rarità per venderli ai ristoranti. La pesca del riccio di mare è vietata in tutta Italia nei mesi di maggio e giugno per consentirne la riproduzione. Inoltre la pesca sportiva può effettuarsi solo in apnea e con un limite di 50 pezzi ed è severamente vietata la vendita e commercializzazione dei prodotti provenienti da tale attività in quanto privi di documentazione sulla tracciabilità del prodotto e quindi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.