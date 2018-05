Pesca in luoghi vietati e prodotti venduti illegalmente, scattano le maxi multe

Si è conclusa l’operazione della Guardia Costiera denominata “HIDDEN BOX”, durante la quale è stato intensificato il controllo sulla filiera ittica, dal mare ai principali mercati ittici della Regione, fino alla tavola dei consumatori, per contrastare il consumo di prodotti ittici pescati e commercializzati illegalmente.

Durante i controlli sono stati impiegati 92 tra uomini e donne, impegnati in 28 missioni, che hanno portato, su tutto il territorio regionale, all’elevazione di 24 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di € 55.666. Quale violazione ricorrente è stata rilevata la commercializzazione di prodotto ittico privo della prevista etichettatura del prodotto e/o la sua rintracciabilità, nonché, l’esercizio di attività di pesca in luoghi e zone vietate con attrezzi non autorizzati. Inoltre la Guardia Costiera ha sequestrato 261 Kg di prodotto ittico, oltre al deferimento di un marittimo all’Autorità Giudiziaria per il reato di “Usurpazione di Comando”.