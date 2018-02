Esce per pagare l'assicurazione e scompare, ore di paura per un anziano

Ore di paura a Santa Maria Nuova, dove ieri pomeriggio un anziano di 86 anni ha fatto perdere le proprie tracce. L'uomo, residente in città, è uscito di casa quando da poco erano passate le 17, recandosi con la sua auto a pagare l'assicurazione. Non vedendolo rientrare in casa i parenti hanno subito dato l'allarme, con i Carabinieri ed i vigili del fuoco che si sono subito messi sulle sue tracce.

A risolvere nel migliore dei modi la vicenda è stata una segnalazione arrivata ai militari di Belvedere che segnalava un'auto in panne presso una cava locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi scoprendo che si trattava proprio del veicolo dell'anziano, che si trovava all'interno del veicolo in buone condizioni di salute. L'uomo è stato quindi portato all'ospedale di Jesi dove è stato poi affidato ai familiari.