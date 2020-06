Tragedia sui binari, persona travolta e uccisa dal treno in corsa

Dramma sulla linea ferroviaria Bologna - Ancona. Una persona, della quale non sono note le generalità, è stata investita e uccisa nella tratta tra Gambettola e Cesena. Ancora non chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma tra le ipotesi al vaglio delle autorità c'è quella del suicidio. Disagi alla circolazione che hanno coinvolto anche alcuni treni in arrivo nel capoluogo dorico.

