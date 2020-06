Persona investita dal treno alla stazione "Ancona stadio", linea bloccata e disagi

Una persona è finita sotto il treno poco fa all’altezza del quartiere Passo Varano di Ancona. Sul posto ci sono i vigili dl fuoco e i sanitari del 118, ma per la persona non ci sarebbe nulla da fare e sarebbe già morta. Sulla linea che passa per la stazione “Ancona stadio” il traffico ferroviario è sospeso. Il fatto è avvenuto intorno alle 11,50.

Aggiornamento - ore 12:45

Treni direttamente coinvolti:

FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• FA 8866 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:55)

• FB 8816 Lecce (7:06) - Venezia Santa Lucia (16:08)

• FB 8861 Milano Centrale (7:35) - Bari Centrale (15:30)

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26)

• R 12048 Pescara (10:15) - Ancona (12:17)

• R 12047 Ancona (11:45) - Pescara (13:50)

Treni parzialmente cancellati:

• R 34307 Ancona (12:00) - Fabriano (14:42): origine da Civitanova (12:38)

• R 34328 Macerata (12:00) - Ancona (13:05): limitato a Civitanova (12:32)

Servizio in aggiornamento