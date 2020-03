Prorogata la scadenza dei permessi di sosta per i residenti di Ancona

ANCONA - E' prorogata fino al 30 aprile la scadenza del pagamento dei permessi per la sosta per i residenti. I permessi di sosta residenti – rilasciarti da Mobilità&Parcheggi saranno validi fino al 31 maggio. Intanto l’azienda informa che la sosta su strada, cioè dove ci sono le strisce blu, è gratuita fino al 3 Aprile, salvo ulteriore probabile proroga. Non è quindi necessario aggiornare, variare o rinnovare i permessi di sosta in possesso dell'utenza.

