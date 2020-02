Permessi centro storico, tutte le informazioni su scadenza e rinnovo

JESI - L'amministrazione comunale ha informato i cittadini che, con il mese di febbraio, tutti i permessi scaduti il 31 dicembre 2019 e prorogati fino al 31 gennaio scorso non sono più validi e quindi i relativi transiti sono considerati irregolari e assoggettati a sanzione amministrativa.

Sono interessati gli operatori economici (commercianti, autotrasportatori, vigilanza notturna, ecc.) che hanno ottenuto a suo tempo il permesso quadriennale - ex biennale - scaduto il 31 dicembre scorso. La comunicazione vale inoltre per i residenti e i dimoranti della zona a pagamento, ma limitatamente dal secondo veicolo in poi. Il nuovo accredito (dal momento che di rinnovo non si può più parlare) va effettuato all’Ufficio Anagrafe in Via Mura Occidentali 8. Debbono invece rivolgersi alla Polizia locale, in piazza Indipendenza 1, per il nuovo accredito alcune particolari categorie quali ambulanti, tassisti, conducenti di servizi di postalizzazione, conducenti di auto di associazioni umanitarie.

Confermato invece che residenti e dimoranti del centro storico non debbono procedere ad alcun rinnovo, dal momento che l’autorizzazione al transito resta valida finché non viene cambiato il veicolo (a qual punto la comunicazione è obbligatoria) o finché permanga la situazione di residenza o dimora all’interno della parte antica della città.