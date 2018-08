Perdita di azoto liquido, paura in un'azienda: intervengono i vigili del fuoco

Paura me per fortuna nessuna grave conseguenza questa mattina all'interno di una ditta di Castelplanio specializzata nel taglio di metalli. Intorno alle 10 infatti c'è stata una perdita di azoto liquido che ha fatto subito scattare l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra dei pompieri in poco tempo è riuscita ad individuare la perdita e, insieme al tecnico della ditta che effettua il carico del gas, ha bloccato la fuoriuscita ed ha ripristinato la sicurezza dell'impianto. Nessuno è rimasto ferito.