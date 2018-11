Perde i sensi e stramazza al suolo in autobus, giovane ferito al volto

Perde i sensi mentre si trova all'interno di un autobus cittadino e si ferisce al volto rovinando pesantemente a terra. Attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio ad Ancona, dove un 28enne ha riportato lesioni al viso dopo essere stramazzato al suolo. Poco prima, sempre all'interno di un mezzo di trasporto pubblico, un'anziana era caduta infortunandosi ad una gamba. In entrambi i casi sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che li hanno trasportati all'ospedale regionale di Torrette. Le loro condizioni non sono per fortuna preoccupanti.