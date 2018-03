Addio a Daniele Peramezza, era il decano dei donatori di sangue

È morto ieri, giovedì 1 marzo, all'ospedale di Senigallia, Daniele Peramezza per decenni un punto di riferimento per tutti i donatori di sangue delle Marche. Anconetano, Peramezza da qualche anno viveva a Marina di Montemarciano. Aveva 74 anni e gli era stata riscontrata una malattia incurabile che nel giro di poco tempo non gli ha lasciato scampo. Una vita dedicata all'Avis all'interno della quale aveva ricoperto vari ruoli: presidente dell'associazione di Ancona, poi provinciale e, nel 1972, tra i fondatori dell'Avis regionale per il quale per anni ha ricoperto il ruolo di amministratore. Si era iscritto all'associazione negli anni '60.

La prima donazione risale al 1961. Ne seguiranno tantissime altre: 180 prelievi in tutto spalamati in 47 anni di fedeltà alla causa. L'ultima nel 2008 per sopraggiunti limiti di età. Due anni prima era stato insignito in Campidoglio, a Roma, della Croce al merito internazionale per il dono del sangue, la più alta onoreficenza per i donatori. Negli anni ha ricoperto anche la carica di consigliere nazionale dell'associazione. Il funerale, curato dall'impresa Mangialardo, sarà celebrato con rito civile domani (sabato 3 marzo) presso la Casa del Commiato del cimitero di Tavernelle.