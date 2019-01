Va in bagno e al ritorno fumo dappertutto, in 3 finiscono in ospedale: anche una bimba

Porta la figlia in bagno e quando torna in cucina l’appartamento era invaso dal fumo. La donna di 26 anni infatti aveva lasciato il pentolino acceso sui fornelli. Forse se lo era dimenticato o forse avrà pensato di metterci il tempo necessario per tornare ai fornelli. Fatto sta che il pentolino ha iniziato a bruciare fino a produrre una cappa di denso fumo nero che ha spaventato la donna insieme alla piccola e così è scattato l’allarme incendio al 112 e ai mezzi di soccorso del 118.

I pompieri si sono trovati di fronte ad un principio di incendio e alla fine la situazione è stata portata alla normalità nell'appartamento al terzo piano di via Eustacchio 8 a Collemarino di Ancona. Tanta la paura. La donna aveva gridato aiuto quando si è trovata in mezzo al fumo irrespirabile. Il primo ad arrivare un vicino di casa eroe che, non solo è intervenuto per mettere il più al sicuro possibile la madre e la figlia di appena 4 anni, ma ha anche cercato di spegnere le prime fiamme. Alla fine sono stati tutti trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale in codice giallo dalle ambulanze della Croce Gialla di Falconara. Per fortuna nessuno di loro è grave.