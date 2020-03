Ritiro delle pensioni, il monito dei sindacati: «In banca si va solo su appuntamento»

I sindacati regionali dei pensionati di CGIL, CISL e UIL delle Marche rivolgono un appello ai pensionati e alle pensionate che in questi giorni si recano presso in banca per ritirare la pensione.

«Vi chiediamo di osservare l’appuntamento concordato con la propria filiale bancaria» sollecitano i segretari generali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. Elio Cerri, Mario Canale, Marina Marozzi. «Ricordiamo, infatti, che in banca sin dal 25 marzo si accede solo tramite appuntamento. È fondamentale mantenere le distanze tra le persone e con gli addetti allo sportello, rispettare le misure di prevenzione del contagio, evitare di soffermarsi in gruppi, evitare inutili perdite di tempo in modo particolare con gli addetti e rientrare subito a casa».

I segretari generali invitano, infine, i pensionati già in possesso di bancomat ad usare gli sportelli automatici all'esterno delle filiali, senza creare assembramenti. «In questo periodo di emergenza per tutelare la salute di tutti è opportuno privilegiare l’uso di strumenti automatici ogni volta che sia possibile, avendo cura di lavarsi bene le mani dopo averli usati».

