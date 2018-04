Inrca, responsabile per 15 anni di Aritmologia e Cardiologia: in pensione la dottoressa Marini

Dopo oltre 40 anni di Servizio, la dottoressa Marinella Marini, Responsabile del Centro di Aritmologia ed Impianto PM, del Reparto di Cardiologia-UTIC dell’INRCA di Ancona ha raggiunto il pensionamento e lascia il Servizio da lei diretto da oltre 15 anni.

«E’ un pezzo di “storia” dell’INRCA che ci lascia -afferma il personale della U.O. di Cardiologia - con la soddisfazione di aver sempre lavorato ai massimi livelli nel campo dell’Aritmologia ed Elettrostimolazione con migliaia di pazienti che la ricorderanno sempre con affetto e riconoscenza come la “dott.ssa bionda che mi ha messo il pace-maker. Alla Dott.ssa Marini a cui va anche il merito di aver formato un gruppo di valenti Colleghi ed Infermieri Specializzati, va il nostro sincero ringraziamento per quanto ha fatto, con dedizione ed entusiasmo, per i pazienti e per il nostro gruppo di lavoro, nella certezza che potremo sempre contare sulla sua esperienza e sui suoi consigli».