Da Ancona alla Thailandia: una parata in onore di Pelikan, la nave spazzina dei mari

Il Pelikan, il battello ecologico prodotto dalla sinergia fra il cantiere anconetano C.P.N. leader nella costruzione di yacht e barche da lavoro e la Garbage Group, specializzata nel settore dei servizi ecologici portuali dell’antinquinamento marino negli specchi d’acqua chiusi, è stato celebrato il 19 dicembre a Rayong, sulla costa nord orientale del Golfo di Thailandia. L’evento era legato alla consegna delle due imbarcazioni al Governo thailandese, avvenuto nel mese di settembre e varate ad Ancona nell’agosto scorso. Una parata che ha visto celebrare l’operato dei due natanti ormai pienamente operativi nel Sud-Est Asiatico e che stanno ottenendo ottime performance. Erano presenti all’evento Massimo Belardinelli del cantiere C.P.N., Paolo Baldoni, Ceo di Garbage Group, Mr. Varawut Silpa-Archa, ministro del Dipartimento Marina Costiera Ricerca e Ambiente thailandese, Mr. Surasak Charoensirichot, governatore della provincia di Rayong, Mr. Worawit Sopchokchai, sindaco Rayong, Mr. Sophon Tongdee, direttore generale del Dipartimento della Marina Costiera e Ricerca e Mr. Dr. Decheng Tsering, direttore Asia del Pacifico.

«Un evento che mi ha onorato ed emozionato – ha dichiarato Paolo Baldoni di Garbage Group –, una parata che va oltre il mero concetto della celebrazione e che sancisce definitivamente un risultato aziendale importantissimo per le nostre imprese, C.P.N. e Garbage Group, ovvero quello di aver esportato nel mondo il sistema Pelikan, di averlo posizionato sul mercato come best practice, particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, in questa parte del pianeta. Da oggi si apre uno scenario nuovo con opportunità di crescita importanti per il sistema Pelikan, dato che siamo riusciti a sensibilizzare e coinvolgere fattivamente, e in tempi rapidi, i punti nevralgici della filiera decisionale thailandese nel settore ambiente e portualità».

«La barca e il progetto ad esso legato stanno riscuotendo un grande interesse – ha rimarcato soddisfatto Massimo Belardinelli di C.P.N. –, mette in luce quelle che sono le nostre capacità cantieristiche nelle Marche, una barca che ci sta dando moltissime soddisfazione sotto l’aspetto di performance e tecnologia. Il nostro cantiere è oggi pronto per questa sfida internazionale nel settore ecologico». L’enorme successo riscosso nel Sud-Est Asiatico sarà sancito a breve con un protocollo di intesa per lo sviluppo di questo settore tanto dal punto di vista della commercializzazione dei natanti che nella formazione per pilotarli e manutenerli e, infine, nella gestione dei processi di disinquinamento a mare e trasferimento di know-how di questo fondamentale settore.

Gallery