Adesca una 15enne anconetana, dagli Usa vola per incontrarla: arrestato

ANCONA - Dagli Usa, precisamente dal New Mexico, era volato nel capoluogo dorico dove alcuni giorni prima aveva adescato online una 15enne della provincia. Ad aspettarlo però ha trovato i carabinieri che lo hanno immediatamente arrestato.

Il blitz dei militari è scattato lo scorso venerdì e lui, un 30enne statunitense è finito in manette con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. I carabinieri infatti hanno ritrovato due cellulari di proprietà del giovane, con all'interno decine di file con foto e video di minorenni. Tra questi anche quelli che aveva chiesto alla 15enne anconetana, inviati sui suoi dispositivi tramite Instagram e WhatsApp. L'arresto è scaturito dalla denuncia dei genitori della ragazza che scoprendo quanto stava accadendo hanno deciso di raccontare tutto ai carabinieri.

L'uomo è stato bloccato all'interno di una struttura ricettiva del capoluogo, che inizialmente doveva essere il punto di ritrovo prestabilito per l'incontro con la minore. Il 30enne è stato quindi arrestato e ieri mattina, durante il rito per direttissima, ha patteggiato due anni di reclusione, con la pena sospesa, per il reato di detenzione di materiale pedopornografico. Poi è tornato in libertà con l'obbligo di lasciare il Paese e di non farvi più ritorno per i prossimi 5 anni. Il giudice infatti lo ha anche espulso dal territorio ed ora sono in corso le indagini per chiarire alcuni punti oscuri della vicenda e ricostruire i suoi movimenti.