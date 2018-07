Raul, piccolo paziente del Bignamini battezzato dal Vescovo Spina

E’ stato battezzato ieri dall’Arcivescovo di Ancona Osimo, monsignor Angelo Spina, con una celebrazione liturgica svoltasi alle 17 presso la cappella del Centro “Bignamini” di Falconara (via Matteotti, 56), il piccolo Raul, in cura da circa un anno presso la struttura marchigiana della Fondazione Don Gnocchi. Era presenti anche il Sindaco di Porto S. Elpidio, in cui il bambino risulta residente, Nazareno Franchellucci. Nato il 25 ottobre, proprio il giorno in cui ricorre l’anniversario della nascita del beato don Carlo Gnocchi e la festa di beatificazione, il bambino, ricoverato per alcuni mesi all’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, nel luglio dello scorso anno è entrato nell’Unità Speciale per disabilità gravi in età evolutiva del Centro Bignamini, per l’assistenza riabilitativa, in attesa di una futura collocazione presso una casa famiglia e un’auspicabile affido e adozione così da rendere il suo futuro più sereno.

E’ un’occasione più che rara quella della celebrazione di un battesimo nella cappella del Centro Bignamini e, vista la particolare circostanza, erano presenti in tanti a fare festa per e insieme al piccolo: gli altri pazienti del reparto, le loro famiglie, gli operatori, i volontari dell’AVULSS e i volontari “Don Gnocchi" come un’unica grande famiglia allargata, che in questo anno si è presa cura di Raul. Raul è affetto da ritardo nello sviluppo, ha una capacità motoria molto limitata pur avendo quasi due anni e ha necessità di assistenza continua. Il Sacramento del Battesimo è stato amministrato dall’Arcivescovo Monsignor Spina che ha sottolineato: «La nostra è una comunità, anche per chi non ha famiglia, come il nostro piccolo Raul», ha commentato il Direttore del Centro Bignamini, Paolo Perucci. «Dobbiamo essere contenti ogni volta che accogliamo la vita e questa è la missione della Fondazione Don Gnocchi, essere accanto alla vita sempre», così ha proseguito Perucci. Erano inoltre presenti, oltre al Direttore Perucci, il cappellano della struttura, don Filippo Pesaresi e la direttrice sanitaria Giuliana Poggianti. A fare da padrini, Agnese e Federico, due infermieri del Centro “Bignamini”, che con particolare attenzione hanno accudito il piccolo Raul in questo periodo.