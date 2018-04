Solidarietà, consegnata all'associazione Patronesse Salesi la raccolta fondi di Natale

Dal porto al porto, andata e ritorno sulla direttrice della solidarietà. Le associazioni Amici del porto antico e Stella Maris hanno consegnato all’associazione Patronesse Salesi i fondi raccolti in occasione delle feste natalizie e della manifestazione “Babbi Natale in sup”, che era stata organizzata a dicembre nello scalo dorico con il supporto del Comune di Ancona, della Capitaneria di porto di Ancona e dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.

Protagonisti della mattinata erano stati i “supisti” e i canonisti delle associazioni Spiaggia Bonetti, Lega Navale sez. Falconara Marittima, Ondanomala asd, Horizon 36 e Dadeladequa. Decine di sportivi, per l’occasione tutti vestiti da Babbo Natale, con barba bianca e sacco di doni in spalla, sbarcati al Molo Santa Maria e da lì, con i “colleghi” dell’associazione Marche Nordic Walking, si erano diretti in staffetta lungo viale della Vittoria per arrivare al Passetto e, lungo il tragitto, consegnare doni e dolciumi. Una delegazione aveva poi fatto visita ai reparti dell’ospedale Salesi. Ai bimbi era stata consegnata una piccola nave targata “Porto di Ancona” dell’Autorità di sistema e il diploma “Capitano dell’anno”, ideato dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera di Ancona.

Alla raccolta fondi ha contribuito tutta la comunità portuale, imprese e operatori, nel desiderio di essere vicini a questa importante realtà di assistenza per i bambini. La cifra raccolta “rappresenta un contributo determinante – ha detto la presidente delle Patronesse Salesi, Stefania Giacchè, incontrando i rappresentanti degli Amici del Porto antico, di Stella Maris e il presidente dell’Autorità di sistema, Rodolfo Giampieri – per l’acquisto di un macchinario per il monitoraggio delle attività cerebrali nella sedazione dei bambini nel Reparto di Rianimazione”.