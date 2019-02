La patente per camion e autobus, all'esame senza aver fatto il corso: nei guai una scuola guida

Andavano alla Motorizzazione per sostenere l'esame di guida per il trasporto di merci o persone. Ma non aveva frequentato affatto il relativo corso, un requisito necessario per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente, il cosiddetto Cqc. Quanto meno nella realtà. Perché quanto a documenti erano in regola. Gli attestati di frequenza venivano forniti da una scuola guida anconetana, ora finita al centro dell'indagine condotta dalla squadra giudiziaria della Polstrada.

Nei guai, oltre al titolare della scuola guida, sono finite altre 15 persone. Tutti denunciati per falso. L'attività, in collaborazione con la Motorizzazione civile provinciale, ha permesso di avviare l'iter di revoca dei Cqc per 22 persone. A un allievo è stato anche revocato il titolo di istruttore di guida. Il Cqc è un titolo abilitativo che è possibile conseguire solo se già in possesso di patenti C o D.