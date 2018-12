Travolto da un'auto, il conducente scappa: due operazioni per il pastore maremmano

Un automobilista lo aveva travolto lungo la strada che da Recanati porta a Castelfidardo e non si era neanche fermato per prestare soccorso. Sfortunato protagonista un pastore maremmano femmina di 4 anni, sbalzata dal forte impatto ad oltre 20 metri di distanza. Il povero animale era stato poi trasportato nella clinica veterinaria Carletti di San Biagio di Osimo per gli accertamenti. Poi grazie all'ambulanza veterinaria della Croce Gialla di Ancona era stato trasportato in un'altra struttura specializzata per i due interventi chirurgici necessari tentare di salvarlo. Per fortuna tutto sembra essere andato bene e le condizioni del pastore maremmano sono migliorate.