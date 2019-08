Scivolano sugli scogli e finiscono all'ospedale, domenica di infortuni al mare

Domenica di infortuni al Passetto. Due bagnanti sono scivolati alla Seggiola del Papa e sono finiti all’ospedale, uno con un trauma cranico, l’altro con una spalla fratturata. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 con l’automedica e la Croce Rossa.

Un doppio intervento piuttosto complesso per il personale sanitario, costretto ad intraprendere un percorso lungo e tortuoso, dall’ascensore verso la Seggiola del Papa, con barella e pesanti attrezzature al seguito. I due pazienti per fortuna non sono gravi, ma l’estate per loro è rovinata. Sia il pensionato anconetano di 81 anni che il 56enne di Ercolano sono stati accompagnati al pronto soccorso di Torrette molto doloranti per ricevere tutte le cure del caso.