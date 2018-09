Passeggiata rurale e mangereccia tra quartieri e campagna

Il percorso della ‘Passeggiata rurale’ organizzata dal Circolo Leopardi in collaborazione con il Comune, che domenica 16 settembre aprirà le iniziative della Settimana europea della mobilità sostenibile, partirà alle 8 da via dello Stadio, davanti alla sede del Circolo, per raggiungere poi la rotatoria di via del Consorzio attraverso il percorso che passa dietro il Palasport Badiali. Si procederà quindi via dell’Aeroporto per arrivare in via del Fossatello.

Da qui si raggiungerà lo scalo Raffaello Sanzio passando anche per la pista ciclabile che costeggia la stessa via del Fossatello. E’ prevista una serie di tappe, dalla colazione alla merenda organizzata sulla sponda del laghetto artificiale di via del Fossatello, fino all’aperitivo. Al termine del percorso i partecipanti che lo vorranno potranno pranzare al Circolo Leopardi. Per prenotazioni è possibile contattare Tiziano Corinaldesi al 3331896806.