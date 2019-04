Pasqua di lavoro per 5mila lavoratori pubblici marchigiani

Sarà una Pasqua ed una settimana, caratterizzata dal ponte del 25 aprile prima e Primo Maggio poi, particolarmente intensa per i lavoratori del pubblico impiego marchigiano. Oltre 4.000 i dipendenti del comparto Sanità e quasi 1.000 del comparto Autonomie Locali ed ex Ipab ( case di riposo ) saranno impegnati anche nei giorni festivi per garantire la sicurezza e l'assistenza non solo ai cittadini marchigiani ma anche ai turisti in arrivo.

Infermieri, OSS, polizia municipale, protezione civile saranno in servizio o in reperibilità, in ogni località della nostra regione, mentre ad Ancona il periodo "caldo" continuerà sino al 4 maggio, giorno del Patrono San Ciriaco. Particolare attenzione è stata posta alla presenza operativa all'interno dei pronto soccorso, quotidianamente oggetto di lunghe file da parte dell'utenza soprattutto dopo la chiusura e trasformazione dei piccoli ospedali.