Pasqua da record a Frasassi, nelle grotte oltre duemila turisti in più del 2017

Non era scontato migliorare il dato, già buono, raggiunto a Pasqua 2017. Eppure le Grotte di Frasassi non solo confermano l'attrattiva turistica, ma addirittura incrementano considerevolmente il numero di presenze. Infatti dai 5.753 visitatori del 2017 si è passati ai 7.717 di quest'anno. Un risultato importante che pone nuovamente il sito di Frasassi quale volano del turismo regionale.

Nello specifico si conferma la giornata di Pasquetta quella più gettonata per le escursioni e le visite alle Grotte, con 3.236 presenze registrate quest'anno contro le 2.763 dell'anno scorso (+17,1%). Segue la giornata di Pasqua: 1.675 visitatori quest'anno e 1.509 nel 2017 (+11%). Il forte traino del weekend è stata certamente la giornata di sabato che quest'anno ha addirittura raddoppiato le presenze: 2.064 rispetto i 1.045 dell'anno scorso (+97,5%). Infine il venerdì ha contato 742 biglietti staccati, contro i 436 dell'anno precedente. Inoltre un dato importante lo fa segnare la biglietteria online di Ticketone, che ha venduto ben 400 biglietti, di cui una parte proviene addirittura dalla pagina Facebook ufficiale delle Grotte di Frasassi nella cui home è stato approntato il tasto “Acquista ora” con l'invio diretto al sito di Ticketone.

Nonostante le numerose presenze, l'organizzazione e l'efficienza del personale impegnato (dalla biglietteria, all'ingresso, fino alle guide per le visite lungo il percorso interno alle Grotte) ha garantito lo scorrimento del flusso in ogni suo snodo principale, senza intoppi e scongiurando le lunghe attese che in questi casi possono essere del tutto fisiologiche. Dunque un weekend che ha portato sicura soddisfazione al Consorzio Frasassi, e al territorio circostante, che dall'inizio del nuovo anno ha visto incrementare sensibilmente il numero di visitatori. Soddisfazione è stata espressa anche dai ristoratori e dagli esercenti della zona che hanno potuto toccare con mano l'incremento di visitatori, e quindi dell'indotto generato. E la bella stagione è solo all'inizio. Infatti la primavera a Frasassi vuol dire turismo. E con il primo sole sono tornate anche le scuole, confermando il “claim” che definisce le Grotte di Frasassi la “Capitale del turismo scolastico”.