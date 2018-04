Vacanze di Pasqua, boom di visitatori per la chiesetta di Portonovo

In tanti hanno scelto il mare per trascorrere le giornate di Pasqua e Pasquetta, ma quando di parla di Portonovo il mare spesso si coniuga con l'arte e la cultura. E ' per questo che che negli ultimi due giorni di festa si sono registrati numeri importanti per la chiesa di Portonovo. Infatti durante le feste pasquali la Chiesa di Santa Maria è rimasta aperta domenica, come da programma, ed è rimasta aperta in via straordinaria anche lunedì di Pasquetta.

Una scelta felice visto che sono stati oltre 550 le persone che, in 2 giorni, hanno visitato l'opera architettonica, dimostrando l'attrazione che un bene culturale ed artistico di tale bellezza suscita nei cittadini.