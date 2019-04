Pasqua 2019, le funzioni religiose e gli eventi culturali in città

Numerosi gli appuntamenti ad Ancona per la Settimana Santa di Pasqua. Domani, giovedi 18 aprile alle ore 10,30 presso la Cattedrale di San Ciriaco sarà celebrata la Messa Interforze in preparazione alla Santa Pasqua, celebrata dall'Arcivescovo Metropolita di Ancona e Osimo sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Angelo Spina a cui parteciperanno numerose Autorità civili, militari e religiose;

VIE CRUCIS

l'Arcidiocesi Ancona – Osimo organizza la processione religiosa Via Crucis, con partenza in Piazza Duomo ed arrivo in Piazza del Plebiscito venerdì 19 aprile con inizio corteo alle ore 18,45: partenza: raduno Cattedrale Piazza Duomo, via Giovanni XXIII, Piazza del Senato, via Ferretti, Piazza Stracca, via Pizzecolli, Piazza S. Francesco, via Pizzecolli, Piazza Plebiscito, arrivo;

la Parrocchia S. Famiglia – Salesiani organizza la processione religiosa Via Crucis, nel quartiere di c.so Carlo Alberto, venerdì 19 aprile con partenza alle ore 20,30 (percorso: Via Marconi 213 c/o Farmacia della Ferrovia, via Marconi, via Saracini, P.zza Medaglie d'Oro, via Saracini, Via G. Pergolesi, C.so Carlo Alberto Chiesa S. Famiglia);

la Parrocchia S. Maria Liberatrice organizza la processione religiosa Via Crucis, nel quartiere di Posatora, venerdì 19 aprile con partenza alle ore 21,00 dalla chiesa antica di Posatora (ex piazza Padella), via Fornetto (attraversamento del parco), via Monte Priore (primo tratto con parcheggio), via Monte Nerone, via Monte Vettore, via Monti sibillini, via Monte Pennino, via Brodolini, via Ascoli Piceno, via Scrima, piazzale Camerino per entrare nella chiesa di Cristo Divino Lavoratore;

la Parrocchia S. Maria di Loreto al Pozzetto organizza la processione religiosa Via Crucis, nel quartiere di Tavenelle, venerdì 19 aprile con partenza alle ore 21,20 dalla Chiesa S. Maria di Loreto al Pozzetto, direzione via Bartolo da Sassoferrato, attraversamento via Tavernelle scendendo verso via Petrarca, via Manzoni, attraversamento Verbena, via Manzoni direzione via Ungaretti, via Petrarca, attraversamento via Tavernelle, via Foscolo, via B. Croce, Chiesa S. Maria di Loreto al Pozzetto;

le Parrocchie S. Gaspare del bufalo, S. Cuore Ponterosso, S. Giuseppe Moscati nel quartiere di Brecce Bianche organizzano congiuntamente n. 3 processioni religiose via Crucis, venerdì 19 aprile con partenza per tutti alle ore 21,00:

Parrocchia S. Gaspare del Bufalo: partenza: Via Brecce Bianche, 130 (percorrendo anche le traverse della stessa), rotatoria via Sacripanti, P.zza Troisi, arrivo;

Parrocchia S. Cuore: partenza: p.zza Salvo d'Acquisto, via Flavia, via Maestri del Lavoro, via Sacripanti, P.zza Troisi, arrivo;

Parrocchia S. Giuseppe Moscati: partenza: via Tiraboschi piazzale antistante la Chiesa, via Tiraboschi, via Togliatti, via Sacripanti, P.zza Troisi, arrivo;

la Parrocchia Maria SS. Madre di Dio organizza la processione religiosa Via Crucis nel quartiere di Torrette, venerdì 19 aprile con partenza alle ore 21,00 da via Esino (altezza edicola dedicata alla Madonna), tutta la via Esino fino all'altezza del campo sportivo, a destra per via Aso, convergenza con via Lambro, arrivo alla chiesa;

la Parrocchia S. Maria delle Grazie organizza la processione religiosa Via Crucis nel quariere delle Grazie, venerdi 19 aprile con partenza alle ore 21,00:

partenza: Chiesa S. Francesco d'Assisi, Via Moroder, via Gigli, via Antinori, attraversamento via Torresi, via Camerano, Chiesa delle Grazie;

la Parrocchia S. Maria delle Grazie organizza la processione religiosa Eucaristica, nel quartiere delle Grazie, Domenica 28 aprile con partenza alle ore 7,45:

partenza: Chiesa S. Francesco d'Assisi, Via Moroder, via Gigli, via Torresi, via Pichi Tancredi, rotatoria via Colleverde, discesa di via Colleverde verso la Chiesa delle Grazie.

In occasione delle Festività Pasquali i Musei Civici di Ancona aspettano la cittadinanza e i visitatori con un calendario ricco di eventi! Sabato 20 aprile alle ore 10:15 torna Museo Petit, dedicato ai più piccoli, per scoprire insieme le "Storie di famiglia sull'albero" al Museo della Città dove è custodito uno splendido albero genealogico della Famiglia Ferretti (per bambini da 3 a 6 anni, prenotazione obbligatoria entro venerdì 19).

Nel pomeriggio alle ore 17:00 si svolgerà nella Pinacoteca Civica la presentazione del libro di Tommaso Buglioni "Umbertì. Slittamenti dell'anima dell'ultimo re di Ancona" che si aprirà con i saluti dell'Assessore alla Cultura del comune di Ancona Paolo Marasca, con a seguire i contributi dei vari relatori alla presenza dell'autore (Sala Conferenze, ingresso via Pizzecolli 17).

Domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, alle ore 17:00 al Museo della Città laboratorio per famiglie "Mercanti di spezie" dedicato alla grande arte mercantile ad Ancona all'interno del programma "Ancona nel Cinquecento. Artisti, mercanti, condottieri", per scoprire le spezie e le loro magiche proprietà, provenienti da mondi lontani. Attraverso racconti ed esperienze multisensoriali si potrà rivivere il clima dell'Ancona nel '400 e nel '500, con la simulazione di un vero e proprio mercato di spezie seguendo i consigli del maestro Benvenuto Stracca nel suo “De Mercature” (visita e laboratorio, prenotazione obbligatoria entro sabato 20).

Doppio appuntamento domenica 21 alle ore 17:00 con la visita guidata "Robert Capa e il fotogiornalismo" in occasione della mostra alla Mole Vanvitelliana "Robert Capa. Retrospective". La visita prenderà in esame le figure che hanno fondato la Magnum Photos, la leggendaria agenzia che ha rivoluzionato i reportage e la storia della fotografia giornalistica (visita per un pubblico adulto, prenotazione obbligatoria).

Lunedì 22 aprile alle ore 16:00 l'appuntamento alla MOLE con la mostra di Robert Capa- aperta eccezionalmente di LUNEDI' data la coincidenza con la festività, è invece rivolto a famiglie e bambini con il laboratorio e la visita guidata "Il ritratto illustrato". Una parte importante della mostra di Robert Capa è dedicata ai "ritratti", tra cui spiccano alcuni illustri personaggi (Picasso, Matisse e tanti altri). Dopo la visita guidata sarà l'illustratore Marco Lorenzetti a guidarvi nel meraviglioso mondo del ritratto (prenotazione obbligatoria entro domenica 21).

Pinacoteca Civica “F. Podesti”

Ingresso in vicolo Foschi, 4

Museo della Città di Ancona

Pizza del Plebiscito

Tutti gli eventi sono su prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0712225047 o scrivendo una email

a museicivici.ancona@gmail.com