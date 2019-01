Partorisce in traghetto, poi la corsa al Salesi: momenti di tensione al porto

Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio al porto di Ancona, lungo la banchina 15. Una giovane mamma di 19 anni è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e dal medico del 118 dopo aver partorito all'interno di un traghetto, appena attraccato al porto.

Per fortuna entrambi stanno bene e sono stati trasportati all'ospedale Salesi di Ancona. La donna viaggiava con suo marito ed un secondo figlio, quando ha sentito le contrazzioni ed ha dovuto partorire. Per fortuna all'interno dell'imbarcazione ha avuto l'assistenza di cui aveva bisogno e non ci sono state particolari complicazioni.