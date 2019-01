Parrucchieri anconetani al Festival di San Remo

Saranno “ firmate” dai parrucchieri di Confartigianato le acconciature dei cantanti del Festival di San Remo. Roberto Acquaroli parrucchiere del salone ‘Pourparler’ di Senigallia ed Emanuel Vecchioli tricologo di Loreto saranno infatti nello staff di Casa Sanremo, backstage e centro eventi del Festival canoro.

«Una nota di vanto per il settore – dichiara Luca Casagrande responsabile del gruppo Benessere Confartigianato, del quale fanno parte i due esperti dei capelli – che nel nostro territorio è presente con tante eccellenze. La partecipazione a questo evento premia la professionalità e la qualità del lavoro svolto quotidianamente dalle nostre imprese». Acquaroli e Vecchioli si occuperanno il primo delle acconciature e il secondo della salute dei capelli dei diversi vip che si alterneranno sul palco del Festival, cantanti compresi, e delle modelle che sfileranno ogni sera a Casa Sanremo per la Glamour Week: evento passerella per le collezioni di grandi stilisti di fama internazionale. Per entrambi si tratta della terza esperienza a Casa Sanremo che, commentano i due professionisti, è un grande laboratorio di idee da cui attingere a piene mani in materia di nuove tendenze di stile e di moda.